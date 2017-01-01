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сегодня, 09:26
Срабатывание сигнализации в Доме престарелых в Пучеже помогло избежать больших жертв
Жилые комнаты не пострадали, здание сохранено
Губернатор Ивановской области Павел Коньков поручил оперативно ликвидировать последствия пожара в Пучежском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов, провести тщательное расследование причин и в кратчайшие сроки восстановить полную работоспособность учреждения социальной защиты.
Подробности о пожаре, в котором погибли два человека, можно прочитать ЗДЕСЬ.
В здании дома-интерната сработали все системы оповещения, своевременно среагировали сотрудники, прибыли спасатели. Людей из здания оперативно эвакуировали.
Зампредседателя Правительства Ивановской области Ирина Эрмиш сообщила, что в доме-интернате проживает 524 человека:
- После ликвидации пожара людей расселили в их комнаты. Жилые комнаты не пострадали, здание сохранено. Повреждена только рекреационная часть в одном крыле. В отделении временного пребывания в том же населенном пункте мы расселили 26 человек, пока идут восстановительные работы в помещениях, которые непосредственно примыкают к месту пожара.
Учреждение организовано в специально построенных зданиях — три трехэтажные корпуса, соединённые между собой переходами, рассчитанные на проживание 605 человек. В доме-интернате функционируют отделение милосердия, рассчитанное на 200 коек, и 3 общих отделения на 405 койки.
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сегодня, 09:00Причиной пожара в Пучежском доме престарелых, где погибли 2 человека мог быть поджог
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