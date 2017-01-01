Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 09:26

Срабатывание сигнализации в Доме престарелых в Пучеже помогло избежать больших жертв

Жилые комнаты не пострадали, здание сохранено

Губернатор Ивановской области Павел Коньков поручил оперативно ликвидировать последствия пожара в Пучежском доме-интернате  для пожилых людей и инвалидов, провести тщательное расследование причин и в кратчайшие сроки восстановить полную работоспособность учреждения социальной защиты.

Подробности о пожаре, в котором погибли два человека, можно прочитать ЗДЕСЬ.

В здании дома-интерната сработали все системы оповещения, своевременно среагировали сотрудники, прибыли спасатели. Людей из здания оперативно эвакуировали.
Зампредседателя Правительства Ивановской области Ирина Эрмиш сообщила, что в доме-интернате проживает 524 человека:
- После ликвидации пожара людей расселили в их комнаты. Жилые комнаты не пострадали, здание сохранено. Повреждена только рекреационная часть в одном крыле. В отделении временного пребывания в том же населенном пункте мы расселили 26 человек, пока идут восстановительные работы в помещениях, которые непосредственно примыкают к месту пожара.

Учреждение организовано в специально построенных зданиях — три трехэтажные корпуса, соединённые между собой переходами, рассчитанные на проживание 605 человек. В доме-интернате функционируют отделение милосердия, рассчитанное на 200 коек, и 3 общих отделения на 405 койки.


  • оцените новость:
  • (0)
  • 186
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня