Причиной пожара в Пучежском доме престарелых, где погибли 2 человека мог быть поджог

ФОТО Новые подробности и версии



Как мы уже

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в МЧС поступило в 22.55

Подразделения прибыли в 22.57

Горение было ликвидировано в 23.07

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.



Два человека погибли - 1960 и 1952 года рождения.

Тело одной из жертв было обнаружено непосредственно на месте пожара. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии вытащили из загоревшегося здания, медикам не удалось его спасти».



Из-за пожара были эвакуированы 112 человек из проживающих там 518 пожилых людей и инвалидов. Сейчас эвакуированные из 3 корпуса находятся в другом корпусе того же Дома престарелых.



По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Однако позже были озвучены и еще две версии - поджог и неосторожное курение. Выгорела как раз та комната, где находились двое погибших. По неофициальной информации, не исключено, что мужчины распивали спиртные напитки.



Как мы уже сообщали , 15 сентября около 11 часов вечера возник пожар на 3-ем этаже 3-его корпуса в доме престарелых и инвалидов, расположенном на улице Калинина в Пучеже.Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в МЧС поступило в 22.55Подразделения прибыли в 22.57Горение было ликвидировано в 23.07Площадь пожара составила 20 квадратных метров.Два человека погибли - 1960 и 1952 года рождения.Тело одной из жертв было обнаружено непосредственно на месте пожара. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии вытащили из загоревшегося здания, медикам не удалось его спасти».Из-за пожара были эвакуированы 112 человек из проживающих там 518 пожилых людей и инвалидов. Сейчас эвакуированные из 3 корпуса находятся в другом корпусе того же Дома престарелых.По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Однако позже были озвучены и еще две версии - поджог и неосторожное курение. Выгорела как раз та комната, где находились двое погибших. По неофициальной информации, не исключено, что мужчины распивали спиртные напитки.

Прокуратура Пучежского района проводит проверку, по итогам которой будет дана соответствующая правовая оценка действий должностных лиц.Ход проверки взят на контроль прокуратурой Ивановской области, на место происшествия незамедлительно выехала заместитель прокурора Пучежского района Галина Большакова.





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