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Новости

16 минут назад

В доме престарелых в Ивановской области произошел пожар

Есть погибшие и пострадавшие


15 сентября около 11 часов вечера возник пожар в доме престарелых и инвалидов, расположенном на улице Калинина в Пучеже. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило открытое горение на 3-м этаже 3-го корпуса. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, есть пострадавшие. По нашей информации, два человека погибли. 

К ликвидации пожара привлекались 26 человек и 10 единиц техники. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. 



ключевые слова: пожар дом престарелых
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									Utredor								
							
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  • 19 минут назад
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							"Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в Ивановской области."
    

    
О, наконец-то, о родной области говорят в федеральных новостях.
    
Прославились на всю Россию, ничего не скажешь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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