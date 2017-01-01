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16 минут назад
В доме престарелых в Ивановской области произошел пожар
Есть погибшие и пострадавшие
15 сентября около 11 часов вечера возник пожар в доме престарелых и инвалидов, расположенном на улице Калинина в Пучеже. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило открытое горение на 3-м этаже 3-го корпуса. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, есть пострадавшие. По нашей информации, два человека погибли.
К ликвидации пожара привлекались 26 человек и 10 единиц техники. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
ключевые слова: пожар дом престарелых
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