В доме престарелых в Ивановской области произошел пожар

Есть погибшие и пострадавшие





15 сентября около 11 часов вечера возник пожар в доме престарелых и инвалидов, расположенном на улице Калинина в Пучеже. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило открытое горение на 3-м этаже 3-го корпуса. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, есть пострадавшие. По нашей информации, два человека погибли.

К ликвидации пожара привлекались 26 человек и 10 единиц техники. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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