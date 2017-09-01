Иван Ургант подарил раздосадованной девочке из Ивановской области смартфон

За самое плохое лето





15 сентября на Первом канале вышел очередной выпуск популярного шоу «Вечерний Ургант». Практически в самом начале программы ее ведущий Иван Ургант объявил о том, что подведены итоги своего рода конкурса на тему «Каким плохим было ваше лето».

В течение двух последних недель письма с рассказами о незадавшемся отдыхе этим летом приходили в редакцию «ВУ». В итоге Иван победу отдал девочке из Ивановской области Маше Глотовой 2003 года рождения.

«Я не знаю, как в больших городах, но у меня лето в селе Ёлнать Юрьевецкого района Ивановской области получилось ужасным. Родители обещают мне съездить на море уже пятый год. Но мама боится летать на самолетах. Поэтому в свои 15 лет я ни разу нигде не была. Начало лета я провела в лагере. Погода в тот момент была ужасная. Мы сидели в деревянных корпусах, надев всю летнюю одежду, которую взяли с собой. Спали по 20 человек в комнате, чтобы надышать все вместе теплый воздух. После лагеря прошло 20 дней. Я поехала в ближайший город к племяннице. Там есть городской пляж. И только мы решили пойти туда, я промокла, заболела. Ещё скоро школа, я нигде не была, не загорела. В то время мои друзья были на море, а то и два раза за лето. А ещё у меня летом день рождения. Я так хотела новый телефон. А все деньги пошли на свадьбу сестры. Поэтому вместо обещанного телефона я получила несколько вещей, которые ну никак не заменят телефон… Перед новым учебным годом ни телефона, ни загара, ни отдыха, заболела…».

«И обрывается письмо», - сказал Иван Ургант. И – объявил: «От программы «Вечерний Ургант» за самое плохое лето мы дарим смартфон – для Маши Глотовой. С днем рождения!».

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