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сегодня, 21:24

ПОСЛУШАЙТЕ! Почему новаторские изобретения наших ученых не нужны промышленникам и государству

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Ученые Института химии растворов РАН, давно говорят, что лен - культура уникальная. Всю одёжку, салфеточки, скатерти и постельку делают из длинного волокна. А это - всего одна пятая часть растения. Остальное, короткое волокно, пригодно разве что для брезента. И представляете, наши ученые разработали технологию, которая мусорное волокно делает качественным. И создали целую плеяду новаторских решений: научились делать утеплители, медицинские и гигиенические материалы, композиты. Изобрели препараты, которые не дают их льняным материалам гнить или попросту гореть. И все эти разработки уже десятилетиями томятся в лабораториях института химии растворов. Промышленникам и государству было неинтересно. Пока… Пока Президент Владимир Путин кое-что не заявил…

О том, есть ли шанс, что «льняная идея» все-таки найдет свое воплощение, в том числе в Ивановской области – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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	       		В Иванове пропал 11-летний мальчик
				
сегодня, 18:50

				

				В Иванове пропал 11-летний мальчик 
									
								

					
	 13 сентября ребенок ушел из больницы и исчез – ФОТО, ПРИМЕТЫ
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка
				
сегодня, 13:36

				

				В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка 
									
								

					В салоне находился труп девушки - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
				
сегодня, 12:52

				

				В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение 
								

					
	 Ожидается усиление ветра до 25 м/с
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
				
сегодня, 12:42

				

				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
	 Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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