ПОСЛУШАЙТЕ! Почему новаторские изобретения наших ученых не нужны промышленникам и государству

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Ученые Института химии растворов РАН, давно говорят, что лен - культура уникальная. Всю одёжку, салфеточки, скатерти и постельку делают из длинного волокна. А это - всего одна пятая часть растения. Остальное, короткое волокно, пригодно разве что для брезента. И представляете, наши ученые разработали технологию, которая мусорное волокно делает качественным. И создали целую плеяду новаторских решений: научились делать утеплители, медицинские и гигиенические материалы, композиты. Изобрели препараты, которые не дают их льняным материалам гнить или попросту гореть. И все эти разработки уже десятилетиями томятся в лабораториях института химии растворов. Промышленникам и государству было неинтересно. Пока… Пока Президент Владимир Путин кое-что не заявил…

О том, есть ли шанс, что «льняная идея» все-таки найдет свое воплощение, в том числе в Ивановской области – в комментарии Евгения Нипота.

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