Ивановские блогеры собираются встретиться с главой города Владимиром Шарыповым





На 21 сентября ивановские блогеры наметили встречу с молодым градоначальником. Она пройдет в формате открытого диалога, обсуждаться могут любые вопросы, относящиеся к компетенции главы города. В роли организатора выступил председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов. Он записывает желающих попасть на встречу: площадка и формат ограничивают число участников.

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