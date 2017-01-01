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Новости

45 минут назад

Ивановские блогеры собираются встретиться с главой города Владимиром Шарыповым


На 21 сентября ивановские блогеры наметили встречу с молодым градоначальником. Она пройдет в формате открытого диалога, обсуждаться могут любые вопросы, относящиеся к компетенции главы города. В роли организатора выступил председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов. Он записывает желающих попасть на встречу: площадка и формат ограничивают число участников.



ключевые слова: глава города Владимир Шарыпов блогеры
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				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
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