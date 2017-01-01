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45 минут назад
Ивановские блогеры собираются встретиться с главой города Владимиром Шарыповым
На 21 сентября ивановские блогеры наметили встречу с молодым градоначальником. Она пройдет в формате открытого диалога, обсуждаться могут любые вопросы, относящиеся к компетенции главы города. В роли организатора выступил председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов. Он записывает желающих попасть на встречу: площадка и формат ограничивают число участников.
ключевые слова: глава города Владимир Шарыпов блогеры
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