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32 минуты назад
В Иванове пропал 11-летний мальчик
13 сентября ребенок ушел из больницы и исчез – ФОТО, ПРИМЕТЫ
В Иванове разыскивается 11-летний Саша Чистов. 13 сентября 2017 года ребенок ушел из 1-й горбольницы, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ: рост 150 см, среднего телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые.
БЫЛ ОДЕТ: светлая футболка с рисунком (кораблик или самолетик), черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Просьба ко всем, кто видел пропавшего или знает его местонахождение, сообщить информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).
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