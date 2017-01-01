На Шереметевском проспекте в Иванове произошла авария с участием трех машин и мотоцикла

ФОТО





Сегодня в областном центре произошло ДТП с участием трех машин и мотоцикла. «Жигули» ехали по Шереметевскому проспекту, их сзади нагонял мотоциклист. Скорость его была выше средней, он не справился с управлением и врезался в автомобиль. В результате столкновения байк вылетел на встречку и задел еще два автомобиля.

Серьезная медицинская помощь никому не понадобилась. К счастью, участники ДТП отделались ушибами. Известно, что у предположительного виновника аварии нет прав на управление мотоциклом.

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