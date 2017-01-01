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Новости

40 минут назад

На Шереметевском проспекте в Иванове произошла авария с участием трех машин и мотоцикла

ФОТО


Сегодня в областном центре произошло ДТП с участием трех машин и мотоцикла. «Жигули» ехали по Шереметевскому проспекту, их сзади нагонял мотоциклист. Скорость его была выше средней, он не справился с управлением и врезался в автомобиль. В результате столкновения байк вылетел на встречку и задел еще два автомобиля.

Серьезная медицинская помощь никому не понадобилась. К счастью, участники ДТП отделались ушибами. Известно, что у предположительного виновника аварии нет прав на управление мотоциклом.



ключевые слова: ДТП автомобили мотоцикл
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • 
								
									Игорь Родин								
							
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  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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							Если написать "авария с участием мотоцикла и трёх машин", смысл будет более близок к реальности.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка
				
сегодня, 13:36

				

				В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка 
									
								

					В салоне находился труп девушки - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
				
сегодня, 12:52

				

				В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение 
								

					
	 Ожидается усиление ветра до 25 м/с
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
				
сегодня, 12:42

				

				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
	 Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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