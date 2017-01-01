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40 минут назад
На Шереметевском проспекте в Иванове произошла авария с участием трех машин и мотоцикла
ФОТО
Сегодня в областном центре произошло ДТП с участием трех машин и мотоцикла. «Жигули» ехали по Шереметевскому проспекту, их сзади нагонял мотоциклист. Скорость его была выше средней, он не справился с управлением и врезался в автомобиль. В результате столкновения байк вылетел на встречку и задел еще два автомобиля.
Серьезная медицинская помощь никому не понадобилась. К счастью, участники ДТП отделались ушибами. Известно, что у предположительного виновника аварии нет прав на управление мотоциклом.
ключевые слова: ДТП автомобили мотоцикл
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Комментарии (1)
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- Игорь Родин20 минут назадЕсли написать "авария с участием мотоцикла и трёх машин", смысл будет более близок к реальности.
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