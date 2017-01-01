В правительстве Ивановской области состоялось заседание эвакуационной комиссии





13 сентября в малом зале регионального правительства состоялось заседание эвакуационной комиссии Ивановской области. На нем был проведен анализ деятельности комиссии за первое полугодие и постановка задач на второе полугодие 2017 года.

Был заслушан доклад «О готовности к приему, размещению и первоочередному обеспечению эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах». Также члены комиссии утвердили пункты для временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В заключение, анализируя деятельность муниципальных образований области, члены комиссии отметили в лучшую сторону поселок Холуй Южского района (за организацию работы по вопросу экстренного оповещения и информирования населения) и Шую (за организацию эвакуационных мероприятий).

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