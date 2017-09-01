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Новости

38 минут назад

Сотрудники УФСИН по Ивановской области соревновались в ловле щук

И не только - ФОТО


В УФСИН России по Ивановской области прошли соревнования по рыбной ловле. В соревнованиях, которые проходили в Приволжском районе на реке Шача, приняло участие большинство учреждений, подведомственных Управлению.

Соревнования проходили в течение 4 часов, а затем жюри определило победителей. Итоги подводились в командном первенстве, а также определялась самая крупная и самая маленькая рыба, пойманная участниками.

В командном зачете первое место заняла команда ИК-5 (Кохма), второе место - ИК-4 (Кинешма), третье место - ИК-7 (Иваново).

В личном первенстве первое место занял Алексей Кубов ИК-5, поймавший за отведенное время самый большой улов. Самую крупную рыбу поймал сотрудник ИК-4 Михаил Волков. Самую маленькую рыбку поймал также сотрудник исправительной колонии №4 Евгений Русин.

Победители награждены дипломами и подарками.

Фото: УФСИН



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