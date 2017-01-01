Иваново посетит участник трансконтинентального веломарафона «Путь мира»

Встреча с велопутешественником Нодаром Беридзе состоится в ивановском Доме национальностей - ФОТО







18 сентября в 14.00 в Ивановском Доме национальностей состоится встреча с велопутешественником Нодаром Беридзе.

В июле 2016 года грузинский спортсмен начал велотур от восточной до западной границы Евразии. Миссию своего велопробега через Азию и Европу Нодар Беридзе видит в пропаганде идей толерантности, спорта, здорового образа жизни.

Беридзе уже посетил самые восточные регионы нашей страны. В Иванове он намерен встретиться со всеми, кому небезразличны идеи мира, и любителями велоспорта.

Для справки:

Нодар Беридзе - продолжатель дела своего учителя, известного грузинского спортсмена Джумбера Лежава, который в 1993-2002 годах совершил кругосветное велопутешествие, побывав на всех материках, включая Антарктиду. В 1999 году ЮНЕСКО присвоил Лежаве звание спортсмена и гражданина мира. Веломарафон «Путь мира», участником которого является Нодар Беридзе, стартовал в июле 2016 года. Он включает в себя 23 страны. Основные точки маршрута, по которому движется спортсмен: Владивосток – Лиссабон – Тбилиси. Этот путь он намерен преодолеть за 670 дней. Партнером трансконтинентального велотура «Путь мира» выступила Ассамблея народов России.

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