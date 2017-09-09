Губерния. ИТОГИ: не пропустите новый выпуск на "Барсе" в субботу вечером

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НЕОДНОЗНАЧНОЕ ДЕЛО СВЕТЛАНЫ РОМАНЧУК.

Эксклюзивные подробности. Мы нашли главвврачей, которые обвиняют бывшего начальника Департамента здравоохранения в злоупотреблениях. Кому же доставалась прибыль Медтехники?

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ивановских ученых лежит в столе почти 10 лет. А ведь она могла бы перевернуть текстильную отрасль региона. Почему никто не заинтересовался сенсационным открытием.



В ИВАНОВЕ ОРУДУЕТ БАНДА "ЧЕРНЫХ РИЭЛТОРОВ". Как похищают людей, какими способами заставляют подписывать документы на квартиру. Дырявый закон и глупость позволяют бандитам уходить от ответственности. Мы расскажем, как себя обезопасить.

На телеканале "БАРС" программа будет выходить часовым выпуском - в 2 раза больше, чем обычно.



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ПРЕМЬЕРНЫЕ ЭФИРЫ ПРОГРАММЫ:Суббота, 16 сентября:18:00, 21:00, 24:00 - на телеканале "БАРС"18:30 - на телеканале "7х7"19:00 - на телеканале "ТНТ-Иваново"