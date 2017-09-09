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Новости

сегодня, 16:48

Губерния. ИТОГИ: не пропустите новый выпуск на "Барсе" в субботу вечером

ВИДЕОанонс

Смотрите в субботу на "Барсе"

НЕОДНОЗНАЧНОЕ ДЕЛО СВЕТЛАНЫ РОМАНЧУК. Эксклюзивные подробности. Мы нашли главвврачей, которые обвиняют бывшего начальника Департамента здравоохранения в злоупотреблениях. Кому же доставалась прибыль Медтехники? 

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ивановских ученых лежит в столе почти 10 лет. А ведь она могла бы перевернуть текстильную отрасль региона. Почему никто не заинтересовался сенсационным открытием. 

В ИВАНОВЕ ОРУДУЕТ БАНДА "ЧЕРНЫХ РИЭЛТОРОВ". Как похищают людей, какими способами заставляют подписывать документы на квартиру. Дырявый закон и глупость позволяют бандитам уходить от ответственности. Мы расскажем, как себя обезопасить.

На телеканале "БАРС" программа будет выходить часовым выпуском - в 2 раза больше, чем обычно.  

ПРЕМЬЕРНЫЕ ЭФИРЫ ПРОГРАММЫ:
Суббота, 16 сентября: 
18:00, 21:00, 24:00 - на телеканале "БАРС"
18:30 - на телеканале "7х7"
19:00 - на телеканале "ТНТ-Иваново" 

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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка
				
сегодня, 13:36

				

				В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка 
									
								

					В салоне находился труп девушки - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
				
сегодня, 12:52

				

				В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение 
								

					
	 Ожидается усиление ветра до 25 м/с
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
				
сегодня, 12:42

				

				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
	 Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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