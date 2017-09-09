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09.09.2017 11:00Губерния. ИТОГИ: новые расследования на "Барсе" уже в эту субботу, 9 сентября
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Губерния. ИТОГИ: не пропустите новый выпуск на "Барсе" в субботу вечером
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Смотрите в субботу на "Барсе"
НЕОДНОЗНАЧНОЕ ДЕЛО СВЕТЛАНЫ РОМАНЧУК. Эксклюзивные подробности. Мы нашли главвврачей, которые обвиняют бывшего начальника Департамента здравоохранения в злоупотреблениях. Кому же доставалась прибыль Медтехники?
УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ивановских ученых лежит в столе почти 10 лет. А ведь она могла бы перевернуть текстильную отрасль региона. Почему никто не заинтересовался сенсационным открытием.
В ИВАНОВЕ ОРУДУЕТ БАНДА "ЧЕРНЫХ РИЭЛТОРОВ". Как похищают людей, какими способами заставляют подписывать документы на квартиру. Дырявый закон и глупость позволяют бандитам уходить от ответственности. Мы расскажем, как себя обезопасить.
На телеканале "БАРС" программа будет выходить часовым выпуском - в 2 раза больше, чем обычно.
Суббота, 16 сентября:
18:00, 21:00, 24:00 - на телеканале "БАРС"
18:30 - на телеканале "7х7"
19:00 - на телеканале "ТНТ-Иваново"
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