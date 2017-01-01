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Новости

сегодня, 16:28

На площади Пушкина в Иванове маршрутка пролетела на красный

ВИДЕО


В Иванове сотрудники ГИБДД регулярно наказывают водителей общественного транспорта за хамскую езду, но те как будто этого не замечают и продолжают колесить по дорогам областного центра с нарушениями. При этом рискуя здоровьем и жизнями пассажиров.

Очередной подобный пример видеорегистратор зафиксировал в самом центре города – на площади Пушкина. Водитель 15-й маршрутки (госномер А738РА) словно бы не заметил, что на светофоре горит красный свет и спокойно проехал через «зебру», по которой уже шли пешеходы. Автор видео надеется, что эти кадры привлекут внимание Госавтоинспекции, и маршрутчик будет обязательно наказан.



ключевые слова: маршрутка ПДД нарушение
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				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
	 Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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