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15 минут назад
В Ивановской области уголовник напал с ножом на пенсионерку из-за хлеба, арбуза и 8 рублей
Подозреваемому в разбойном нападении грозит до 10 лет тюрьмы
Преступление было совершено в Вичуге. У одного из домов в Новом переулке к 68-летней пенсионерке подошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, отобрал у нее сумку, в которой находились хлеб, арбуз и 8 рублей.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемого в разбойном нападении и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 31-летний не работающий мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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