Пивовары и сотрудники ивановской мэрии провели совместную акцию

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Сегодня сотрудники управления экономики и торговли ивановской администрации приняли участие в акции, инициированной Ивановским филиалом компании «САН ИнБев», которая приурочена к Дню ответственного потребления пива.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники акции посетили более 200 торговых точек региона, чтобы еще раз обратить внимание продавцов, что продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена. Волонтеры разместили 500 информационных материалов и специальных стикеров, разъясняющих продавцам и покупателям законодательно закрепленные правила продажи алкоголя. Особое внимание уделялось разъяснению прав и обязанностей продавцов.

Акция пивоваров, которая в России проводится с 2015 года, будет продолжаться до конца сентября. В торговых точках Ивановской области будет размещено более 1500 информационных материалов.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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