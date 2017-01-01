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Новости

46 минут назад

Пивовары и сотрудники ивановской мэрии провели совместную акцию

ФОТО


Сегодня сотрудники управления экономики и торговли ивановской администрации приняли участие в акции, инициированной Ивановским филиалом компании «САН ИнБев», которая приурочена к Дню ответственного потребления пива.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники акции посетили более 200 торговых точек региона, чтобы еще раз обратить внимание продавцов, что продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена. Волонтеры разместили 500 информационных материалов и специальных стикеров, разъясняющих продавцам и покупателям законодательно закрепленные правила продажи алкоголя. Особое внимание уделялось разъяснению прав и обязанностей продавцов.

Акция пивоваров, которая в России проводится с 2015 года, будет продолжаться до конца сентября. В торговых точках Ивановской области будет размещено более 1500 информационных материалов.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: пиво пивовары мэрия акция
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							Баландеры и бездельники весело провели время, вы только вдумайтесь, в День ответственного потребления пива!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка
				
сегодня, 13:36

				

				В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка 
								

					В салоне находился труп девушки				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
				
сегодня, 12:52

				

				В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение 
								

					
	 Ожидается усиление ветра до 25 м/с
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
				
сегодня, 12:42

				

				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
	 Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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