Новости
Пивовары и сотрудники ивановской мэрии провели совместную акцию
Сегодня сотрудники управления экономики и торговли ивановской администрации приняли участие в акции, инициированной Ивановским филиалом компании «САН ИнБев», которая приурочена к Дню ответственного потребления пива.
Как сообщает пресс-служба мэрии, участники акции посетили более 200 торговых точек региона, чтобы еще раз обратить внимание продавцов, что продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена. Волонтеры разместили 500 информационных материалов и специальных стикеров, разъясняющих продавцам и покупателям законодательно закрепленные правила продажи алкоголя. Особое внимание уделялось разъяснению прав и обязанностей продавцов.
Акция пивоваров, которая в России проводится с 2015 года, будет продолжаться до конца сентября. В торговых точках Ивановской области будет размещено более 1500 информационных материалов.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
- оцените новость:
-
(0)
- 252
- 1
Комментарии (1)
-
- Fantomas36 минут назадБаландеры и бездельники весело провели время, вы только вдумайтесь, в День ответственного потребления пива!
Новость дня
-
(0)
- 2702
-
(0)
- 2339
-
(0)
- 1124
-
(0)
- 3686