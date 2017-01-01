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Новости

сегодня, 15:04

Следователи предполагают, что погибшая Екатерина Ляпина не справилась с управлением машины

Подробности трагедии в Тейкове


Как мы уже сообщали, сегодня было обнаружено тело без вести пропавшей 26-летней Екатерины Ляпиной. В ночь с 10 на 11 сентября 2017 года Екатерина, проживающая в Тейкове, находилась в гостях у подруги в деревне Красново Тейковского района Ивановской области, где они вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки. Около часа ночи мужчина уехал, подруга ушла спать, а девушка осталась на кухне, ведя с кем-то интернет-переписку. Этой же ночью она покинула дом подруги, уехав в неизвестном направлении на автомобиле, принадлежавшем ее отцу. По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело.

«В ходе его расследования сотрудниками СУ СК России по Ивановской области было установлено, что 2 камерами видеонаблюдения, расположенными в Тейкове, в промежуток времени с 2 до 3 часов 11 сентября зафиксировано движение автомобиля, похожего на автомобиль пропавшей девушки, - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР. - При отработке маршрута движения данного транспортного средства в р. Вязьме в черте районного центра обнаружен автомобиль с телом без вести пропавшей. Зафиксированные следы съезда с автодороги непосредственно к месту обнаружения автомобиля позволяют предположить, что девушка не справилась с управлением. В настоящее время производится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза».



ключевые слова: гибель СУ СКР
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							вот бы вся автопьянь так самоликвидировалась 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка
				
сегодня, 13:36

				

				В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка 
								

					В салоне находился труп девушки				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
				
сегодня, 12:52

				

				В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение 
								

					
	 Ожидается усиление ветра до 25 м/с
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
				
сегодня, 12:42

				

				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
	 Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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