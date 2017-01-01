Следователи предполагают, что погибшая Екатерина Ляпина не справилась с управлением машины

Подробности трагедии в Тейкове





Как мы уже сообщали, сегодня было обнаружено тело без вести пропавшей 26-летней Екатерины Ляпиной. В ночь с 10 на 11 сентября 2017 года Екатерина, проживающая в Тейкове, находилась в гостях у подруги в деревне Красново Тейковского района Ивановской области, где они вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки. Около часа ночи мужчина уехал, подруга ушла спать, а девушка осталась на кухне, ведя с кем-то интернет-переписку. Этой же ночью она покинула дом подруги, уехав в неизвестном направлении на автомобиле, принадлежавшем ее отцу. По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело.

«В ходе его расследования сотрудниками СУ СК России по Ивановской области было установлено, что 2 камерами видеонаблюдения, расположенными в Тейкове, в промежуток времени с 2 до 3 часов 11 сентября зафиксировано движение автомобиля, похожего на автомобиль пропавшей девушки, - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР. - При отработке маршрута движения данного транспортного средства в р. Вязьме в черте районного центра обнаружен автомобиль с телом без вести пропавшей. Зафиксированные следы съезда с автодороги непосредственно к месту обнаружения автомобиля позволяют предположить, что девушка не справилась с управлением. В настоящее время производится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза».

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