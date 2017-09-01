В Ивановской области пройдет фольклорный праздник «Свекловица»

Программа





17 сентября с 12.00 до 17.00 на площади возле здания кохомского Дворца культуры пройдет фольклорный праздник «Свекловица».

Каждый участник праздника сможет найти занятия по душе - попробовать незабываемые блюда из свеклы, принять участие в конкурсах на лучшую частушку о свекле, на лучшую поделку из свеклы, фирменных мастер-классах по карвингу из овощей и росписи свеклопряников, по изготовлению куклы «Свеклуши» от народного мастера Елены Рыбаковой, а также примерить в фотозоне роль принцессы Свеколки.

Для детей будет организована отдельная развлекательная площадка с аниматорами, фейс-артом, веселыми конкурсами и аттракционами.

Кроме концертно-развлекательной программы, для гостей праздника будет развернута работа ремесленной ярмарки с изделиями мастеров со всей области, сувенирных лавок и торговых рядов.

Отметим, что в рамках праздника объявлен конкурс на самую большую свеклу.

На празднике будут подведены итоги конкурсов, победители получат ценные и вкусные призы от организаторов.

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