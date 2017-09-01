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Новости

18 минут назад

В Ивановской области пройдет фольклорный праздник «Свекловица»

Программа


17 сентября с 12.00 до 17.00 на площади возле здания кохомского Дворца культуры пройдет фольклорный праздник «Свекловица».

Каждый участник праздника сможет найти занятия по душе - попробовать незабываемые блюда из свеклы, принять участие в конкурсах на лучшую частушку о свекле, на лучшую поделку из свеклы, фирменных мастер-классах по карвингу из овощей и росписи свеклопряников, по изготовлению куклы «Свеклуши» от народного мастера Елены Рыбаковой, а также примерить в фотозоне роль принцессы Свеколки.

Для детей будет организована отдельная развлекательная площадка с аниматорами, фейс-артом, веселыми конкурсами и аттракционами.

Кроме концертно-развлекательной программы, для гостей праздника будет развернута работа ремесленной ярмарки с изделиями мастеров со всей области, сувенирных лавок и торговых рядов.

Отметим, что в рамках праздника объявлен конкурс на самую большую свеклу.

На празднике будут подведены итоги конкурсов, победители получат ценные и вкусные призы от организаторов.



ключевые слова: свекла праздник фольклор
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
				
сегодня, 12:52

				

				В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение 
								

					
	 Ожидается усиление ветра до 25 м/с
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
				
сегодня, 12:42

				

				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
	 Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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