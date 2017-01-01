Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

34 минуты назад

Борщевик вдоль автодорог Ивановской области опрыскают гербицидом

В период обработки запрещается пребывание людей, выпас скота, сбор грибов и ягод


С 18 сентября по 9 октября в полосе отвода автодорог Иваново-Родники (с 16 по 28 экспл. км) и Ростов-Иваново-Нижний Новгород (с 149 по 155 экспл. км) в соответствии с требованиями заключенного госконтракта будут проводиться работы по борьбе с борщевиком Сосновского. Ядовитое растение опрыскают гербицидом - препаратом Анкор-85, ВДГ.

«В период обработки запрещается на указанной территории запрещается пребывание людей, выпас скота в течение 1-2 дней, сбор грибов и ягод. Пчеловодам, находящихся в погранично-защитной зоне 2-3 км, рекомендовано ограничить лет пчел на сутки», - говорится в сообщении департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

Для справки:

Борщевик Сосновского растение рода Борщевик, обладающее способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Назван в честь исследователя флоры Кавказа Д. И. Сосновского (1885-1952).

Очень крупное (до 3 метров) растение, двулетник или многолетник, монокарпик (то есть цветёт и плодоносит один раз в жизни, после чего отмирает). Корневая система стержневая, основная масса корней располагается в слое до 30 см, отдельные корни достигают глубины 2 метров.

Листья, корни и плоды борщевика богаты эфирными маслами, которые ослабляют устойчивость кожи против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный ожог 1-3 степени. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

При попадании сока на кожу её нужно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение 2 сут.

Естественные места произрастания борщевика Сосновского - Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье и Турция, где он растёт в горных лесах и на субальпийских лугах.

В связи с культивированием борщевика Сосновского как силосной культуры он получил широкое распространение в Восточной Европе. В России особенно проблемными по распространению борщевика являются северо-западный и центральный регионы.

ключевые слова: автодороги борщевик гербицид обработка
  • оцените новость:
  • (1)
  • 251
  • 1







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									new								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Блин вот у нас власти немного туповатые))))
    
Когда отцвел и сбросили семена решили с ним бороться))))))))))))))))
    
А почему бы так не делать когда он только начинает расти?
    
Что у нас нет трактора который пройдет и обкосит обочину???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
				
сегодня, 12:52

				

				В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение 
								

					
	 Ожидается усиление ветра до 25 м/с
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1574						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
				
сегодня, 12:42

				

				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
	 Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							768						
    •