Борщевик вдоль автодорог Ивановской области опрыскают гербицидом

В период обработки запрещается пребывание людей, выпас скота, сбор грибов и ягод





С 18 сентября по 9 октября в полосе отвода автодорог Иваново-Родники (с 16 по 28 экспл. км) и Ростов-Иваново-Нижний Новгород (с 149 по 155 экспл. км) в соответствии с требованиями заключенного госконтракта будут проводиться работы по борьбе с борщевиком Сосновского. Ядовитое растение опрыскают гербицидом - препаратом Анкор-85, ВДГ.

«В период обработки запрещается на указанной территории запрещается пребывание людей, выпас скота в течение 1-2 дней, сбор грибов и ягод. Пчеловодам, находящихся в погранично-защитной зоне 2-3 км, рекомендовано ограничить лет пчел на сутки», - говорится в сообщении департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

Для справки:

Борщевик Сосновского растение рода Борщевик, обладающее способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Назван в честь исследователя флоры Кавказа Д. И. Сосновского (1885-1952).

Очень крупное (до 3 метров) растение, двулетник или многолетник, монокарпик (то есть цветёт и плодоносит один раз в жизни, после чего отмирает). Корневая система стержневая, основная масса корней располагается в слое до 30 см, отдельные корни достигают глубины 2 метров.

Листья, корни и плоды борщевика богаты эфирными маслами, которые ослабляют устойчивость кожи против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный ожог 1-3 степени. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

При попадании сока на кожу её нужно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение 2 сут.

Естественные места произрастания борщевика Сосновского - Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье и Турция, где он растёт в горных лесах и на субальпийских лугах.

поделиться ссылкой:

