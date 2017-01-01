Новости
Борщевик вдоль автодорог Ивановской области опрыскают гербицидом
В период обработки запрещается пребывание людей, выпас скота, сбор грибов и ягод
С 18 сентября по 9 октября в полосе отвода автодорог Иваново-Родники (с 16 по 28 экспл. км) и Ростов-Иваново-Нижний Новгород (с 149 по 155 экспл. км) в соответствии с требованиями заключенного госконтракта будут проводиться работы по борьбе с борщевиком Сосновского. Ядовитое растение опрыскают гербицидом - препаратом Анкор-85, ВДГ.
«В период обработки запрещается на указанной территории запрещается пребывание людей, выпас скота в течение 1-2 дней, сбор грибов и ягод. Пчеловодам, находящихся в погранично-защитной зоне 2-3 км, рекомендовано ограничить лет пчел на сутки», - говорится в сообщении департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
Для справки:
Борщевик Сосновского растение рода Борщевик, обладающее способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Назван в честь исследователя флоры Кавказа Д. И. Сосновского (1885-1952).
Очень крупное (до 3 метров) растение, двулетник или многолетник, монокарпик (то есть цветёт и плодоносит один раз в жизни, после чего отмирает). Корневая система стержневая, основная масса корней располагается в слое до 30 см, отдельные корни достигают глубины 2 метров.
Листья, корни и плоды борщевика богаты эфирными маслами, которые ослабляют устойчивость кожи против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный ожог 1-3 степени. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.
При попадании сока на кожу её нужно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение 2 сут.
Естественные места произрастания борщевика Сосновского - Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье и Турция, где он растёт в горных лесах и на субальпийских лугах.В связи с культивированием борщевика Сосновского как силосной культуры он получил широкое распространение в Восточной Европе. В России особенно проблемными по распространению борщевика являются северо-западный и центральный регионы.
- оцените новость:
-
(1)
- 251
- 1
Комментарии (1)
Новость дня
-
(0)
- 1574
-
(0)
- 768
-
(0)
- 3098
Когда отцвел и сбросили семена решили с ним бороться))))))))))))))))
А почему бы так не делать когда он только начинает расти?
Что у нас нет трактора который пройдет и обкосит обочину???