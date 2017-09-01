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Новости

сегодня, 13:49

В Плесе заключено Соглашение о создании Кластера по выращиванию и глубокой переработке льна


В эти минуты в Плесе в рамках XII Международного промышленно-экономического форума «Золотое Кольцо» идет подписание Соглашения намерениях по созданию Межрегионального межотраслевого кластера по выращиванию и глубокой переработке льна. Целью создания Кластера является системное объединение предприятий и организаций Российской Федерации с целью возрождения льняного сектора России.

Среди задач Кластера:

- формирование достаточной и качественной сырьевой базы льна;

- развитие существующих и создание новых материалов и товаров на основе льна;

- организация коммерческой, производственной и технологической кооперации между участниками льняного сектора;

- популяризация льняной продукции у населения и удовлетворение соответствующего спроса.



ключевые слова: лен выращивание переработка кластер соглашение
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
				
сегодня, 12:52

				

				В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение 
								

					
	 Ожидается усиление ветра до 25 м/с
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
				
сегодня, 12:42

				

				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
	 Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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