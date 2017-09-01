В Плесе заключено Соглашение о создании Кластера по выращиванию и глубокой переработке льна





В эти минуты в Плесе в рамках XII Международного промышленно-экономического форума «Золотое Кольцо» идет подписание Соглашения намерениях по созданию Межрегионального межотраслевого кластера по выращиванию и глубокой переработке льна. Целью создания Кластера является системное объединение предприятий и организаций Российской Федерации с целью возрождения льняного сектора России.

Среди задач Кластера:

- формирование достаточной и качественной сырьевой базы льна;

- развитие существующих и создание новых материалов и товаров на основе льна;

- организация коммерческой, производственной и технологической кооперации между участниками льняного сектора;

- популяризация льняной продукции у населения и удовлетворение соответствующего спроса.

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