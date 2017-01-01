В реке найдена машина, на которой уехала пропавшая тейковчанка

В салоне находился труп девушки







Сегодня сотрудники полиции нашли машину, на которой уехала и без вести пропала 26-летняя жительница Тейкова Екатерина Ляпина. Автомобиль был под водой в реке у моста близ поселка Пчелина. Машина находилась почти у берега.



Около 14.00 машину вытащили из воды при помощи автокрана. В салоне находился труп Екатерины.

Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, машина была обнаружена полицейскими, когда те отрабатывали предполагаемый маршрут пропавшей девушки. На место выезжал начальник управления уголовного розыска УМВД Николай Данилов.

По нашим данным, гибель девушки не носит криминальный характер.

Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября 2017 года Екатерина, проживающая в Тейкове, находилась в гостях у подруги в деревне Красново Тейковского района Ивановской области, где они вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки. Около часа ночи мужчина уехал, подруга ушла спать, а девушка осталась на кухне, ведя с кем-то интернет-переписку. Этой же ночью она покинула дом подруги, уехав в неизвестном направлении на автомобиле, принадлежавшем ее отцу.

12 сентября в правоохранительные органы с заявлением обратилась мать пропавшей.

Тейковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело.

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