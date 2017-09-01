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сегодня, 13:20
Регион планируют закупать семена льна в Белоруссии
Сегодня губернатор Ивановской области Павел Коньков встретился с чиновниками из Белоруссии. Обсуждался ряд вопросов, и в первую очередь - сотрудничество в сфере производства льна. Сейчас из этой страны нам поставляют льняную пряжу. В перспективе и закупка семян.
ключевые слова: лен семена Белоруссия
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