В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение

Ожидается усиление ветра до 25 м/с





В ближайшие 3-6 часа по городу Иваново и местами по Ивановской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15-20 м/с, местами - до 25 м/с, с сохранением до конца дня, в вечерние и ночные часы 16 сентября. Об этом сообщает ивановская мэрия.

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