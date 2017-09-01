Новости
28 минут назад
В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается усиление ветра до 25 м/с
В ближайшие 3-6 часа по городу Иваново и местами по Ивановской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15-20 м/с, местами - до 25 м/с, с сохранением до конца дня, в вечерние и ночные часы 16 сентября. Об этом сообщает ивановская мэрия.
ключевые слова: погода прогноз ветер штормовое предупреждение
- оцените новость:
-
(0)
- 563
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
28 минут назадВ Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается усиление ветра до 25 м/с
-
(0)
- 565
39 минут назадБелорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
-
(0)
- 314
сегодня, 10:09В Иванове автомобилистка сбила на «зебре» 12-летнюю девочку
ВИДЕО наезда
-
(0)
- 2382