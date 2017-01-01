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39 минут назад
Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
Сегодня в Иваново с рабочим визитом прибыла делегация из Белоруссии. В ходе двухсторонней встречи обсуждался в том числе вопрос о закупке для нашего города электрических автобусов. Идея чиновников вдохновила, но оказалось, что городскому бюджету это не по карману. Один электробус стоит около 30 миллионов рублей. Если удастся получить господдержку, возможно, получится осуществить и эту мечту.
ключевые слова: электробусы
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Комментарии (1)
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- просто ник32 минуты назадВот только еще этих железных гробов на колесах нам не хватало.
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