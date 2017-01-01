Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы

Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей





Сегодня в Иваново с рабочим визитом прибыла делегация из Белоруссии. В ходе двухсторонней встречи обсуждался в том числе вопрос о закупке для нашего города электрических автобусов. Идея чиновников вдохновила, но оказалось, что городскому бюджету это не по карману. Один электробус стоит около 30 миллионов рублей. Если удастся получить господдержку, возможно, получится осуществить и эту мечту.

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