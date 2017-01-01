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Новости

39 минут назад

Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы

Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей


Сегодня в Иваново с рабочим визитом прибыла делегация из Белоруссии. В ходе двухсторонней встречи обсуждался в том числе вопрос о закупке для нашего города электрических автобусов. Идея чиновников вдохновила, но оказалось, что городскому бюджету это не по карману. Один электробус стоит около 30 миллионов рублей. Если удастся получить господдержку, возможно, получится осуществить и эту мечту.



ключевые слова: электробусы
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  • 32 минуты назад
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							Вот только еще этих железных гробов на колесах нам не хватало.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение
				
29 минут назад

				

				В Иванове и области объявлено штормовое предупреждение 
								

					
	 Ожидается усиление ветра до 25 м/с
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы
				
39 минут назад

				

				Белорусы хотят поставлять в Иваново электробусы 
								

					
	 Стоимость одного такого транспортного средства – около 30 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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