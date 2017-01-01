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47 минут назад
44 человека привлекались к тушению бани в Богородском
А также – 8 единиц техники
Вчера около половины девятого вечера на улице Заречной в селе Богородское Ивановского района произошел пожар. Загорелась баня. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, к ликвидации пожара привлекались 44 человека и 8 единиц техники.
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