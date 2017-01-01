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Новости

56 минут назад

Движение «Голос» отчиталось о ходе наблюдения за выборами в Южском районе


Региональное отделение «Голоса» распространило отчет о ходе наблюдения за выборами в Южском районе. Там в связи с объединением двух поселений – Талицкого и Мугреевского – возникла нужда в выборах нового совета. Выборы состоялись в 10 сентября.

Агитации наблюдатели не заметили, однако зафиксировали случаи активного использования административного ресурса. «Должностные лица и муниципальные служащие, сотрудники и работники бюджетных организаций принимали деятельное участие в агитационных и мобилизационных мероприятиях в интересах выдвиженцев от партии «Единая Россия». Уже после начала досрочного голосования агитационные мероприятия проводились в здании, где располагается УИК. Руководители бюджетных организаций, выдвинувшие на выборах свои кандидатуры, организовывали и участвовали в бесплатной раздаче подарков во время агитационного периода».

Однако, как заметила руководитель местного «Голоса» Ирина Мальцева, единороссы заняли 11 мест из 12 не столько благодаря админресурсу, сколько подбору кандидатов – хорошо известных в поселениях людей.



ключевые слова: выборы "Голос"
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