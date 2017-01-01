Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





16 сентября

11.00 - на территории парка культуры и отдыха имени Революции 1905 года (г. Иваново, ул. Первых Маёвок, д. 55) состоятся соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2017». Для участников забегов будет подготовлено шесть дистанций. Их протяженность в зависимости от сложности составит, 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 метров. Отдельная дистанция на 350 метров предусмотрена для забегов в рамках Спартакиады семейных команд «Дружный старт».

11.00 - в Доме культуры Ивановской областной организации Всероссийского общества слепых (г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 22, каб. 12) пройдут соревнования по настольному теннису среди инвалидов по зрению. Цель соревнований - пропаганда здорового образа жизни, приобщение людей с ограниченными возможностями здоровья к полноценному существованию, активная социализация.

Специфика соревнований заключается в том, что они должны проходить в абсолютной тишине, так как в отличие от обычных соревнований по настольному теннису, где участники ориентируются на визуальное восприятие, участники этих соревнования будут ориентироваться на свой слух.

11.00 - на площади перед Ивановским государственным химико-технологическим университетом (г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 10) в рамках программы Парада российского студенчества 16 сентября в Иваново откроется интерактивная площадка «Студенческий бульвар». В акции примут участие около 800 первокурсников, которые пройдут посвящение в студенты. Для учащихся ивановских вузов здесь подготовлены «Научная станция», «Спортивная станция», сдача норм ГТО, площадки «На встречу фестиваля молодежи и студентов» и «Студенческие пирожки по 1 рублю».

17.00 - танцевальный вечер «На главной площади с оркестром» традиционно состоится на площадке у памятника Я.П. Гарелину при благоприятных погодных условиях.

17 сентября

12.00 - муниципальный этап Спартакиады ВФСК «ГТО» среди муниципальных служащих Ивановской области. Мероприятия пройдут на двух площадках - СК «Спорт-Престиж» (г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 1) и средняя школа № 66 (г. Иваново, ул. Куликова, д. 19).

13.00 – в парке «Харинка» состоится развлекательная программа «Королева осень».

14.00 - в ТРЦ «Серебряный город» (г. Иваново, ул. 8 марта, д. 32) состоится городской семейный праздник в поддержку фестиваля #ВместеЯрче.

Гостей праздника ждет яркая и насыщенная программа, в которую включены конкурсы и викторины по энергосбережению, игровые мероприятия для детей и молодежи, выступление творческих коллективов города, сэлфи-площадка в костюме энергетика, розыгрыши призов и подарков.

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