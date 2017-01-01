Ивановец вырастил в Пестяковском районе плантацию конопли

Суд приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы





Вынесен приговор 29-летнему ивановцу, который вырастил плантацию растений, содержащих наркотические средства.

Коноплю молодой человек приобрел через интернет. Нашел по карте заброшенную ферму, расположенную в Пестяковском районе, отдаленную от жилых населенных пунктов. Приехав в выбранную им деревню, он посадил приобретенные семена конопли в подготовленные грядки. С апреля по октябрь ухаживал за посевами, в результате чего вырастил 126 растений конопли. Собрав «урожай», мужчина заготовил более 25 кг конопли, из которой делал марихуану.

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Свою вину подсудимый признал в полном объеме. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил его к 2 года и 3 месяцам колонии общего режима.