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Новости

12 минут назад

В Иванове собирают макулатуру в помощь приюту для животных

Экологическую акцию проводит лицей №21 - ФОТО


По решению родительского комитета в 21-ом ивановском лицее сегодня проходит необычная экологическая акция. Родители и ученики несут к школе макулатуру. Средства от выручки пойдут в помощь приюту для бездомных животных «Майский день». Избавляется от бумаги и само учебное заведение. Собраны две грузовые «Газели» макулатуры.

Затем учащихся ждал экологический урок о сути и пользе раздельного сбора мусора. Активисты готовы помочь другим школам, которые решат последовать их примеру.

Фото: Андрей Автонеев



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