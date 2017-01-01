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12 минут назад
В Иванове собирают макулатуру в помощь приюту для животных
Экологическую акцию проводит лицей №21 - ФОТО
По решению родительского комитета в 21-ом ивановском лицее сегодня проходит необычная экологическая акция. Родители и ученики несут к школе макулатуру. Средства от выручки пойдут в помощь приюту для бездомных животных «Майский день». Избавляется от бумаги и само учебное заведение. Собраны две грузовые «Газели» макулатуры.
Затем учащихся ждал экологический урок о сути и пользе раздельного сбора мусора. Активисты готовы помочь другим школам, которые решат последовать их примеру.
Фото: Андрей Автонеев
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