В Шуйском ЗАГСе зарегистрирован 500-й новорожденный в этом году

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14 сентября в отделе ЗАГС по городу Шуя и Шуйскому району было зарегистрировано рождение 500-го ребенка в этом году. Ею стала девочка Дарья, родившаяся 31 августа 2017 года в семье Антона и Тамары Безменовых. В семье Антона и Тамары - это первый ребенок.

Сотрудники отдела ЗАГС вручили счастливым родителям первый документ их дочери – свидетельство о рождении. В торжественной обстановке молодых родителей поздравил глава Шуи Сергей Рощин и вручил им памятную медаль «Я родился на Земле Ивановской».

В прошлом году пятисотый новорожденный был зарегистрирован 4 августа 2016 года.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя

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