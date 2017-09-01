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Новости

28 минут назад

В Шуйском ЗАГСе зарегистрирован 500-й новорожденный в этом году

ФОТО


14 сентября в отделе ЗАГС по городу Шуя и Шуйскому району было зарегистрировано рождение 500-го ребенка в этом году. Ею стала девочка Дарья, родившаяся 31 августа 2017 года в семье Антона и Тамары Безменовых. В семье Антона и Тамары - это первый ребенок.

Сотрудники отдела ЗАГС вручили счастливым родителям первый документ их дочери – свидетельство о рождении. В торжественной обстановке молодых родителей поздравил глава Шуи Сергей Рощин и вручил им памятную медаль «Я родился на Земле Ивановской».

В прошлом году пятисотый новорожденный был зарегистрирован 4 августа 2016 года.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя



ключевые слова: новорожденный ЗАГС регистрация
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