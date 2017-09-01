Медвежат житель Родников нашел на помойке

Версия хозяина диких животных





Вчера мы рассказывали о том, что во дворе одного из домов в Родниках в вольере живут два медвежонка (видео можно посмотреть здесь). Диких животных держит местный предприниматель и охотник. Ни дозвониться, ни достучаться до него, чтобы поговорить, нам вчера так и не удалось. Однако после выхода публикации о медвежатах на нашем сайте и в эфире программы «Губерния» он сегодня сам вышел с нами на связь. И рассказал свою версию того, как медведи оказались у него и для чего он их у себя оставил.

По словам охотника, медвежат он нашел на помойке (как они там оказались, неизвестно). Зверьки были еще совсем маленькие, похожие на кутят, лысые и слепые. Мужчина забрал малышей домой, выходил, выкормил, вырастил, построил для них на своем участке специальный вольер. Вчера он перевез медведей на другой участок, на окраину города, подальше от людей, раз те опасаются такого соседства. Хотя, рассказывает хозяин зверей, мишки очень ласковые, опасности не представляют.

Но самое главное, по словам охотника, диких животных он спас и выращивал лишь для того, чтобы, когда они подрастут и окрепнут, передать их в какой-нибудь питомник. Причем, абсолютно безвозмездно.

Мужчина согласился встретиться с нашей съемочной группой, все подробно рассказать и показать своих питомцев. Смотрите репортаж об этом в понедельник в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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