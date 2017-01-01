Ивановка установила рекорд на всероссийских Играх боевых искусств

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С 3 по 18 сентября в Анапе проходят X юбилейные открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В состязаниях принимают участие более 5 тысяч юных спортсменов практически из всех регионов нашей страны.

На играх представлен 21 вид спорта: киокусинкай, ВБЕ (вьет во дао), тхэквондо (ИТФ), грэпплинг, тайский бокс, кикбоксинг, ВБЕ (сито-рю), кендо, капойэра, ушу, айкидо, сумо, джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо (ГТФ), самбо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, мас-рестлинг, армейский рукопашный бой, комплексное единоборство. Всего в рамках соревнований будет разыграно более 700 комплектов медалей.

От Ивановской области в соревнованиях приняла участие команда из 6 человек. Пятеро спортсменов – воспитанники ивановской спортшколы олимпийского резерва №7 и одна спортсменка - из Вичуги. Наши ребята боролись за звание лучших в программе традиционного ушу.

По результатам соревнований команда Ивановской области добилась отличных результатов, продемонстрировав хорошую подготовку, в чем немалая заслуга тренера команды Александра Сутормина. В индивидуальном зачете Дарья Вихарева завоевала две серебряных медали в видах программы фанцзы цюань и цепь. Леонид Кузьмин также занял второе место в виде программы трехзвенный цеп. Анастасия Дудкина стала третьей в виде программы ча цюань.

Как и в прошлом году, в рамках Игр проходила акция «Рекорд РСБИ», где участники могут сдать нормативы на получение специального значка рекордсмена РСБИ (Российский союз боевых искусств): приседание – 500 раз, подтягивание – 50 раз и отжимание 200 раз. Воспитанница 7-й ивановской спортшколы Полина Воронина в этом виде программы стала безоговорочной рекордсменкой. Наша юная спортсменка в течение почти двух часов без перерыва присела 3333 раза, тем самым побив предыдущий рекорд - 3020 приседаний.

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