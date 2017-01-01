В Ивановской области отпразднуют День картошки

Программа мероприятий





В субботу, 16 сентября, на городской площади Гаврилова Посада в 10.00 откроется сельскохозяйственная ярмарка «День картошки».

Участники ярмарки смогут приобрести в торговом ряду овощи и продукты местных товаропроизводителей, попробовать разнообразные угощения из картошки, принять участие в играх, танцах, исполнить песни, попробовать свои силы в мастер-классе по изготовлению по старинным рецептам пудры, которую поставляли ко двору Екатерины II.

В 12.30 в краеведческом музее откроются новые экспозиции «Гаврилов Посад - текстильный центр Ополья» и «Гаврилов Посад - родина владимирского тяжеловоза».

В рамках музыкальной части программы запланирован концерт народного ансамбля «Родник» (г. Родники) и выступление ансамбля грузинского танца «Иберия» (г. Иваново).

В программе мероприятия также - подведение итогов муниципальных конкурсов «Цветочная палитра», «Пугало огородное», конкурса букетов из осенних цветов «Этой ярмарки краски», конкурса подворий «Деревенька моя».

Программа сельскохозяйственной ярмарки «День картошки»:

8:00 – торговля сельскохозяйственной продукцией.

10:00 – торжественное открытие ярмарки, поднятие флага ярмарки, парад сельских поселений Гаврилово-Посадского района.

11:00 – начало игровой программы на городской площади у сцены.

11:30 – награждение участников конкурса «Цветочная палитра».

11:35 – награждение участников конкурса «Пугало огородное», конкурса букетов из осенних цветов «Этой ярмарки краски».

11:45 – концерт народного ансамбля «Родник» г. Родники Ивановской области.

12:25 – выступление ансамбля грузинского танца «Иберия» г. Иваново

13:25 – награждение участников конкурса подворий «Деревенька моя».

21:00 –дискотека.

поделиться ссылкой:

