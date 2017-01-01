Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:19

В Ивановской области отпразднуют День картошки

Программа мероприятий


В субботу, 16 сентября, на городской площади Гаврилова Посада в 10.00 откроется сельскохозяйственная ярмарка «День картошки».

Участники ярмарки смогут приобрести в торговом ряду овощи и продукты местных товаропроизводителей, попробовать разнообразные угощения из картошки, принять участие в играх, танцах, исполнить песни, попробовать свои силы в мастер-классе по изготовлению по старинным рецептам пудры, которую поставляли ко двору Екатерины II.

В 12.30 в краеведческом музее откроются новые экспозиции «Гаврилов Посад - текстильный центр Ополья» и «Гаврилов Посад - родина владимирского тяжеловоза».

В рамках музыкальной части программы запланирован концерт народного ансамбля «Родник» (г. Родники) и выступление ансамбля грузинского танца «Иберия» (г. Иваново).

В программе мероприятия также - подведение итогов муниципальных конкурсов «Цветочная палитра», «Пугало огородное», конкурса букетов из осенних цветов «Этой ярмарки краски», конкурса подворий «Деревенька моя».

Программа сельскохозяйственной ярмарки «День картошки»:

8:00 – торговля сельскохозяйственной продукцией.

10:00 – торжественное открытие ярмарки, поднятие флага ярмарки, парад сельских поселений Гаврилово-Посадского района.

11:00 – начало игровой программы на городской площади у сцены.

11:30 – награждение участников конкурса «Цветочная палитра».

11:35 – награждение участников конкурса «Пугало огородное», конкурса   букетов из осенних цветов «Этой ярмарки краски».

11:45 – концерт народного ансамбля «Родник» г. Родники Ивановской области.

12:25 – выступление ансамбля грузинского танца «Иберия» г. Иваново

13:25 – награждение участников конкурса подворий «Деревенька моя».

21:00 –дискотека.



ключевые слова: День картошки ярмарка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 526
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							потом день морковки и сельдерея, чтобы народ пил и забывал о проблемах! Браво!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Yuri Geller								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							конкурс «Пугало огородное»  
    
1 место  уже можно  отдать тому  кто это  придумал (в обл .адм)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •