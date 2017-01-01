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В Ивановской области отпразднуют День картошки
Программа мероприятий
В субботу, 16 сентября, на городской площади Гаврилова Посада в 10.00 откроется сельскохозяйственная ярмарка «День картошки».
Участники ярмарки смогут приобрести в торговом ряду овощи и продукты местных товаропроизводителей, попробовать разнообразные угощения из картошки, принять участие в играх, танцах, исполнить песни, попробовать свои силы в мастер-классе по изготовлению по старинным рецептам пудры, которую поставляли ко двору Екатерины II.
В 12.30 в краеведческом музее откроются новые экспозиции «Гаврилов Посад - текстильный центр Ополья» и «Гаврилов Посад - родина владимирского тяжеловоза».
В рамках музыкальной части программы запланирован концерт народного ансамбля «Родник» (г. Родники) и выступление ансамбля грузинского танца «Иберия» (г. Иваново).
В программе мероприятия также - подведение итогов муниципальных конкурсов «Цветочная палитра», «Пугало огородное», конкурса букетов из осенних цветов «Этой ярмарки краски», конкурса подворий «Деревенька моя».
Программа сельскохозяйственной ярмарки «День картошки»:
8:00 – торговля сельскохозяйственной продукцией.
10:00 – торжественное открытие ярмарки, поднятие флага ярмарки, парад сельских поселений Гаврилово-Посадского района.
11:00 – начало игровой программы на городской площади у сцены.
11:30 – награждение участников конкурса «Цветочная палитра».
11:35 – награждение участников конкурса «Пугало огородное», конкурса букетов из осенних цветов «Этой ярмарки краски».
11:45 – концерт народного ансамбля «Родник» г. Родники Ивановской области.
12:25 – выступление ансамбля грузинского танца «Иберия» г. Иваново
13:25 – награждение участников конкурса подворий «Деревенька моя».
21:00 –дискотека.
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1 место уже можно отдать тому кто это придумал (в обл .адм)