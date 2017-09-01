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Новости

10 минут назад

В Иванове автомобилистка сбила на «зебре» 12-летнюю девочку

ВИДЕО наезда


ДТП случилось 14 сентября около 18.20 на улице Некрасова областного центра. 12-летняя девочка перебегала проезжую часть дороги по регулируемой «зебре» на зеленый сигнал светофора. В этот момент ее сбил автомобиль, водитель которого с места ДТП скрылся. Однако позже дорожные полицейские нашли эту машину – «Дацун MI-DO» - и водителя – 55-летнюю женщину. На нее составлены административные протоколы. По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.

Видео: УГИБДД



ключевые слова: ДТП пешеход ребенок наезд
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