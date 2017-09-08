Газманов встретился с ивановским автором песни про Крымский мост и исполнил хит на концерте в Сочи

ВИДЕО

Народный артист России Олег Газманов представил на концерте в Сочи песню победителя конкурса произведений про Крымский мост. На премьеру композиции, которая победила по итогам народного голосования, пригласили и ее автора, водителя по профессии Леонида Чернышева из Иванова.



«Это действительно грандиозная стройка. Это то, что, возможно, соединяет нашу нацию, наш народ. Мне очень понравились слова: «…он создан русскою душой, ее рабочими руками». Так просто и красиво. И это действительно так. Хочу полететь и посмотреть на этот Крымский мост», – цитирует инфоцентр Газманова.



Представляя песню, ведущие вечера Александр Ревва и Гарик Харламов напомнили зрителям, что слова и музыку автор написал всего за неделю, вспоминая поездку в Крым тридцатилетней давности, а теперь мечтает однажды отвезти своих детей на полуостров по новому мосту.



"Песню в исполнении Газманова слушал с чувством восторга. Он вдохнул душу, жизнь в мою песню, совместное исполнение с детским хором добавило в нее эмоций и темпа", - признался корреспонденту ТАСС сразу после исполнения его композиции Чернышев. - Я тронут до глубины души. Спасибо всем, кто дал нам с детьми возможность быть здесь, видеть все это. Теперь очень жду поездку на стройку Крымского моста".



Газманов встретился с автором и пожелал ему удачи в творчестве.







В семье Чернышевых поют все: сын в школьном хоре, дочь Мария в этом году тоже начала заниматься музыкой. У самого Леонида уже собралось более десятка написанных им песен.



"На альбом хватит точно, не зря они ждали своего часа. Я славой не болею, еще лет 20 назад начал писать песни, может теперь у каждой из них найдется и свой слушатель, и свой исполнитель", - поделился планами Леонид Чернышев.



"Принимали очень хорошо, была опасность, что эта песня останется такой бардовской, ее хорошо исполнять под гитару, поэтому аранжировку несколько раз переделывали, очень сложно было оставить эту теплоту и искренность, обработать ее так, чтобы она звучала современно", - рассказал Олег Газманов.



География конкурса песен про Крымский мост охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Украину, Францию и Эстонию.



Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.

Жюри конкурса присудило первое место ивановцу Леониду Чернышеву.

поделиться ссылкой:

