ПОСЛУШАЙТЕ! Кольцо автовокзала: убрать нельзя оставить

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Хочешь больше пробок - ставь светофор. Любой автомобилист со стажем подтвердит эту прописную истину. Достаточно вспомнить легендарные заторы в подмосковной Балашихе. Светофор за светофором, нескончаемый поток машин и потерянные часы жизни в пробках.

Наши городские власти задумали «нелепое». Хотят убрать кольцо у автовокзала и организовать там обычный перекресток со светофорами. Никто не против светофоров, но в данном конкретном случае это будет просто адище. Почему – в комментарии Валентины Перекрестовой.

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