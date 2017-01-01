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Новости

17 минут назад

В Ивановской области двое мужчин похищали ограды с одних могил и за деньги устанавливали их на другие

Уголовное дело расследовано и уже поступило в суд


В Тейковский суд поступило уголовное дело в отношении двух местных жителей 37 и 27 лет, совершивших 5 краж на городском кладбище.

Мужчины похищали металлические ограды с одних могил и за деньги устанавливали на другие, свежие. Родственники усопших, конечно, ни о чем не подозревали, покупая у кладбищенских воров ограды.

Одну из украденных оград 27-летний подсудимый установил на могилу родственников своей супруги.

В настоящее время дело находится на рассмотрении суда.



ключевые слова: кладбище могила ограда кража суд
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 7 минут назад
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							слов нет, 27 лет понятно ума нет, а у 37ми летнего уже видимо не прибавится
    
выпороть обоих, не руки же им отрубать, соточку палок по рукам, ногам, ступням
    
ну можно еще кусок ограды в зад пристроить, есть такие как маковки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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