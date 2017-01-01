В Ивановской области двое мужчин похищали ограды с одних могил и за деньги устанавливали их на другие

Уголовное дело расследовано и уже поступило в суд





В Тейковский суд поступило уголовное дело в отношении двух местных жителей 37 и 27 лет, совершивших 5 краж на городском кладбище.

Мужчины похищали металлические ограды с одних могил и за деньги устанавливали на другие, свежие. Родственники усопших, конечно, ни о чем не подозревали, покупая у кладбищенских воров ограды.

Одну из украденных оград 27-летний подсудимый установил на могилу родственников своей супруги.

В настоящее время дело находится на рассмотрении суда.

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