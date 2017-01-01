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17 минут назад
В Ивановской области двое мужчин похищали ограды с одних могил и за деньги устанавливали их на другие
Уголовное дело расследовано и уже поступило в суд
В Тейковский суд поступило уголовное дело в отношении двух местных жителей 37 и 27 лет, совершивших 5 краж на городском кладбище.
Мужчины похищали металлические ограды с одних могил и за деньги устанавливали на другие, свежие. Родственники усопших, конечно, ни о чем не подозревали, покупая у кладбищенских воров ограды.
Одну из украденных оград 27-летний подсудимый установил на могилу родственников своей супруги.
В настоящее время дело находится на рассмотрении суда.
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выпороть обоих, не руки же им отрубать, соточку палок по рукам, ногам, ступням
ну можно еще кусок ограды в зад пристроить, есть такие как маковки