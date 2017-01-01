Житель Ивановской области держит у себя дома двух медведей

Соседи не на шутку встревожены – ВИДЕО ЭКСКЛЮЗИВ





Нашему корреспонденту удалось заснять необычные кадры в Родниках. Там, на улице Дружбы на территории дома №12 построен вольер, в котором обитают два медвежонка. Жители соседних улиц сообщают, что утром и вечером регулярно слышат громкий рев, который их не на шутку пугает.

На кадрах видно, как медвежата гуляют по клетке, один из них поднимается на задние лапы. До хозяев ни дозвониться, ни достучаться не удалось. По неподтвержденной информации, после того, как наша съемочная группа уехала, на место прибыли сотрудники полиции. После визита правоохранителей, по нашим данным, хозяин участка погрузил медвежат в машину и увез в неизвестном направлении.

Какова их дальнейшая судьба, и законно ли животные содержались на частной территории, которая принадлежит местному предпринимателю и заядлому охотнику, пока не известно.

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