В Ивановской области вручили 50-тысячный сертификат на материнский капитал

Обладателем юбилейного документа стала семья из Кинешмы - ФОТО





Сегодня, 14 сентября, состоялось вручение юбилейного 50-тысячного по счету в Ивановской области сертификата на материнский капитал. Его обладателем стала семья Беликовых из Кинешмы. У супругов Екатерины и Александра двое детей - сын Роман и дочка Елизавета, с рождением которой семья и получила право на материнский капитал.

Счастливую семью пришли поздравить руководитель Кинешмы Александр Пахолков, управляющий отделением пенсионного фонда России по Ивановской области Михаил Болдин, председатель кинешемской городской думы Михаил Батин, протоиерей, благочинный Кинешемского городского благочиния Дмитрий Грудогло и представитель депутатского корпуса города Павел Донецкий.

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Фото: пресс-служба администрации г. Кинешма