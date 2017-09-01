В Иванове 75-летняя бабушка пыталась продать дом через интернет, но только потеряла деньги

Полиция разыскивает кибер-мошенников





В полицию обратилась 75-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, на одной из торговых интернет-площадок она выставила объявление о продаже дома, после чего на ее мобильный телефон поступил звонок от потенциального покупателя.

Во время разговора неизвестный попросил пожилую женщину сообщить реквизиты банковской карты для перевода задатка за дом. При этом он уточнил, что для денежной операции пенсионерке необходимо подойти к ближайшему банкомату и выполнить ряд комбинаций. Доверчивая бабушка выполнила все требования мошенника.

В итоге с ее банковской карты было списано порядка 24 тысяч рублей. Сейчас полиция разыскивает кибер-мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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