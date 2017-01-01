В Иванове значительно увеличились продажи смартфонов в кредит





По итогам августа 2017 года продажи смартфонов в кредит выросли в ЦФО на 18% к прошлому году. При этом в августе доля смартфонов, купленных в рассрочку, составила 65%.

Наибольший рост продаж смартфон в кредит пришелся на Кострому (+37%), Смоленск (+34%), Иваново (+33%), Липецк (+32%) и Ярославль (+31%).

Такие данные приводит одна из крупнейших российских компаний-ритейлеров.

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