С начала года в Иванове незаконная реклама была выявлена почти на 330 объектах





В 2017 году на улицах областного центра факты несанкционированного размещения рекламных материалов были выявлены на 328 объектах. Об этом сообщает мэрия. По результатам проверок собственники зданий, строений, ограждений удалили несанкционированные материалы.

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