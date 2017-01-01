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сегодня, 16:13
С начала года в Иванове незаконная реклама была выявлена почти на 330 объектах
В 2017 году на улицах областного центра факты несанкционированного размещения рекламных материалов были выявлены на 328 объектах. Об этом сообщает мэрия. По результатам проверок собственники зданий, строений, ограждений удалили несанкционированные материалы.
ключевые слова: незаконная реклама
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Комментарии (1)
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- DRON866612 минут назадДа у нас весь город обляпан рекламой.Все столбы деревья здания обклеены тройным слоем рекламы.А про остановки вообще говорить нечего это сплошная тумба для объявлений.Вот на что смотреть нужно бардак начинается отсюда...
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