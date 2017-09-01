В Иванове появились два новых арт-объекта

Продолжается реализация проекта городского селфи-маршрута - ФОТО





Два новых арт-объекта в рамках реализации проекта селфи-маршрута появилось сегодня на улицах областного центра. На одной из аллей в сквере у цирка установили скамейку с изображением лебедей, а на площади Ленина смонтировали разноцветный металлический лабиринт, который под определенным ракурсом становится словом «Иваново».

Напомним, идея селфи-маршрута была обнародована в рамках открытой презентации проекта, которая прошла 23 июля на территории NIMLOFT. В Иванове уже установлены скульптура «Рука» в сквере у Дома-корабля, «Застежка-молния» и скамейка «Бабочка» на проспекте Ленина, «Девушка с прялкой» в сквере на площади Революции.

Финансирование проекта осуществляется полностью за счет добровольных пожертвований. По задумке авторов, селфи-маршрут - это ряд изображений и инсталляций, вписанные в городскую среду, которые будут интересны прохожим всех возрастов, будут вызывать желание сфотографироваться рядом и украсят окружающее городское пространство. Цель проекта - создать туристический маршрут: Шереметевский проспект – Карла Маркса – пр. Ленина – пл. Революции.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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