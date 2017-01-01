Новости
ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: банда огородных воров, льготы для доноров и секреты Дворца искусств
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Расхитители фазенд. Рассказываем, как полицейские задержали банду огородных воров.
- Кровь сдаешь, а льгот не имеешь. Сохранились ли какие-нибудь бонусы для Почетных доноров?
- Оперное пение как лучшее из искусств. В каких городах нашей области дадут концерты тенора 21 века?
- Театральный герой губернии. Раскроем секреты творческой кухни Дворца искусств.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
- оцените новость:
-
(0)
- 65
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 479
-
(1)
- 2715
-
(1)
- 2759
-
(0)
- 5151