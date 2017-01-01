В Ивановской области тушат лесной пожар





Сегодня около часа дня в 6 километрах от деревни Иванцево ивановского района возник лесной пожар площадью 0,2 га. Как нам сообщили в ГУ МЧС по ивановской области, угрозы развития лесного пожара нет, как нет и угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры.

К ликвидации пожара привлекаются 13 человек и 5 единиц техники.

поделиться ссылкой:

