Ивановские десантники подняты по тревоге

Они принимают участие в учениях «Запад-2017» - ФОТО





Парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск были сегодня подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017». Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в настоящее время завершается подготовка техники в воинских частях и готовятся вывод подразделений в районы сосредоточения для последующего выхода на аэродромы и погрузки в самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации.

«Подразделения ВДВ имеют задачу выдвинуться в районы сосредоточения и быть в готовности к оперативному применению. Основная задача – разрешить учебную ситуацию антитеррористического характера силовым способом», - говорится в сообщении Минобороны.

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Фото: Министерство обороны России