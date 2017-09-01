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Ивановские десантники подняты по тревоге
Они принимают участие в учениях «Запад-2017» - ФОТО
Парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск были сегодня подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017». Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в настоящее время завершается подготовка техники в воинских частях и готовятся вывод подразделений в районы сосредоточения для последующего выхода на аэродромы и погрузки в самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации.
«Подразделения ВДВ имеют задачу выдвинуться в районы сосредоточения и быть в готовности к оперативному применению. Основная задача – разрешить учебную ситуацию антитеррористического характера силовым способом», - говорится в сообщении Минобороны.Фото: Министерство обороны России
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