Ивановский адвокат Сергей Колотухин отпущен под домашний арест

Юрист подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере





13 сентября Октябрьский районный суд г. Иваново избрал меру пресечения адвокату, защищавшему в свое время бывшего заместителя председателя правительства Андрея Кабанова, а также бывшего кинешемского мэра Алексея Крупина. Сергей Колотухин отпущен под домашний арест.

Напомним, Колотухина задержали 11 сентября. Адвокат занимался делом о стрельбе в шуйском клубе «Кокос». Инцидент произошёл 19 апреля 2017 года.

Там на фоне неприязненных отношений разгорелся конфликт. Из травматического пистолета был серьезно ранен шуйский шоумен. Налётчик был не один - к клубу подъезжала целая группа людей на нескольких автомобилях. В ходе расследования все они были установлены, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сергей Колотухин сообщил своему подзащитному, что может посодействовать в смягчении статьи в рамках данного уголовного дела - для этого, якобы, необходимо 750 тысяч, чтобы передать «нужным» должностным лицам. Когда адвокату передали полмиллиона рублей, он был задержан правоохранительными органами.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». По нашей информации, Сергей Колотухин написал явку с повинной.

поделиться ссылкой:

