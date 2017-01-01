Иваново посетит делегация Ассамблеи народов России





18 сентября Иваново посетит делегация Всероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», Московского и Санкт-Петербургского Домов национальностей.

В 11.00 в Ивановском филиале РАНХиГС состоится семинар «Практика реализации стратегии государственной национальной политики в муниципальных образованиях». Среди прочих в качестве спикеров выступят начальник Департамента внутренней политики Ивановской области Евгений Нестеров, председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук Владимир Зорин.

В 16.00 в Ивановском Доме национальностей откроется выставка «Наив…но, не примитив…но» из собрания семьи Зориных.

Для широкого круга посетителей выставка начнет работу с 19 сентября.

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