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Открытие нового спорткомплекса ИвГУ запланировано на февраль 2018 года
На возведение объекта выделено свыше 280 млн рублей
На февраль 2018 года запланировано открытие нового спортивного комплекса Ивановского государственного университета. На возведение объекта выделено свыше 280 млн рублей в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и государственной программы развития образования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
ключевые слова: ИвГУ спорткомплекс
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