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Новости

сегодня, 14:39

Открытие нового спорткомплекса ИвГУ запланировано на февраль 2018 года

На возведение объекта выделено свыше 280 млн рублей


На февраль 2018 года запланировано открытие нового спортивного комплекса Ивановского государственного университета. На возведение объекта выделено свыше 280 млн рублей в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и государственной программы развития образования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.



ключевые слова: ИвГУ спорткомплекс
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Открытие нового спорткомплекса ИвГУ запланировано на февраль 2018 года
				
сегодня, 14:39

				

				Открытие нового спорткомплекса ИвГУ запланировано на февраль 2018 года 
								

					
	 На возведение объекта выделено свыше 280 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановская семья, возвращаясь с отдыха в Турции, попала в жуткое ДТП
				
сегодня, 13:05

				

				Ивановская семья, возвращаясь с отдыха в Турции, попала в жуткое ДТП 
									
								

					
	 Пострадали дети: двое подростков и годовалый малыш – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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