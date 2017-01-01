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сегодня, 14:35

Губернатор Павел Коньков провел рабочую встречу с Министром образования и науки России Ольгой Васильевой


13 сентября губернатор Ивановской области Павел Коньков провел в Москве рабочую встречу с Министром образования и науки России Ольгой Васильевой. На встрече обсуждались вопросы участия региона в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, а также подготовка к 100-летию ивановской системы высшего образования.

Павел Коньков сообщил, что в текущем году регион направил в Министерство образования и науки России заявку на участие в отборе госпрограмм регионов для предоставления в 2018 году федеральной субсидии на строительство двух новых школ. «В Ивановской области разработана соответствующая региональная программа, в областном бюджете на 2017 год выделены средства в размере 130 млн рублей на начало строительства Савинской средней школы на 700 мест и Каминской школы на 150 мест. В бюджете на 2018 год на эти цели также предусмотрены необходимые средства регионального софинансирования», - уточнил Павел Коньков.

Оба заявленных объекта строительства имеют особое значение для региона. Савинские школьники в связи закрытием основного задания школы обучаются во вторую смену на базе других образовательных учреждений поселка. Школьники поселка Каминский в новом учебном году также будут обучаться во вторую смену в других школах, так как старое задание демонтировано, и на его месте уже строят новую школу. По итогам встречи в Минобрнауки сообщили, что регион может рассчитывать на федеральное софинансирование строительства школ.

Кроме того, глава региона обсудил с Министром вопросы подготовки к празднованию 100-летия создания системы высшего образования в Ивановской области. Павел Коньков пригласил Ольгу Васильеву к участию в мероприятиях, приуроченных к юбилейной дате.



ключевые слова: Павел Коньков Ольга Васильева
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