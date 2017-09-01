Женщина пыталась пронести осужденному ИК-4 героин в презервативах, спрятанных в «естественных полостях своего тела»

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела - ФОТО





В кинешемскую колонию строгого режима на свидание к осужденному, отбывающему наказание за хранение наркотиков, приехала 32-летняя женщина. Проверяя полученную оперативную информацию, сотрудники ИК-4 провели в помещении для длительных свиданий досмотр гражданки, но ничего запрещенного при ней не обнаружили.

После этого женщину передали в отдел полиции, где ее досматривал уже медицинский работник. Он-то и нашел у женщины наркотики – более 10 граммов героина. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Ивановской области, 5 свертков из полимерного материала (презервативов) с порошкообразным веществом были спрятаны в «естественных полостях тела гражданки».

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: УФСИН по Ивановской области

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